Öğretmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi: 'Hak aramak çapulculuk mu?'

04 Eylül 2022 Pazar, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Eylül’de Beştepe’de gerçekleştirdiği 20 bin sözleşmeli öğretmen atama töreninde tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Yasası’na tepki gösterip boykot eden öğretmenlere yönelik, boykot çağrısının “art niyetli” olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı: Bırakın artık bu boykotu falan nedir bunlar? Siz, eğitim öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Bize yavrularıyla, yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım, öyle caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil.

"SİZİN ADINIZA DA UTANIYORUZ"

Erdoğan’ın bu sözlerine tepkiler gecikmedi. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay Erdoğan’ın sözlerine tepkisini şöyle dile getirdi:

Sınıfta öğretmenin önüne geçmeyen, savaş meydanında bile öğretmeni önceleyen ve “Asıl savaşımız cehalete karşı” diyen, “Geleceğin mimarı öğretmenlerdir” diyen Başöğretmenimizden, bugün en üst perdeden öğretmene “çapulcu” diyen Cumhurbaşkanına. Sayın Cumhurbaşkanı sizin adınıza biz utanıyoruz, ve alkışlayanlar sizin adınıza da utanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakan, bugün buradan size bir öğretmen dersi vermek istiyorum. Biz öğretmenler, sınıfımıza girdiğimizde çocuklarımızın rengine, diline, dinine, ırkına, annesine, babasına, geçmişine bakmadan, hiçbirini ayırmadan hepsini kucaklarız. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetlerine, bu ülkenin her bir çocuğunun nitelikli eğitim hakkına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Birçok öğretmen de sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. Cumhuriyet’e konuşan ve 25 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan Berna G.K., ‘hak aramak çapulculuksa, evet çapulcuyuz’ dedi. Berna G.K., “Birkaç yıl önce parasız yüksek lisans programları revaçtaydı. O dönem anlam verememiştik ancak şimdi görüyoruz ki Öğretmenlik Meslek Yasası ile bu kişilere sınavsız bir şekilde ayrıcalık tanınacak. Öğretmenlikle alakası olmayan programlarda yüksek lisans yapmış kişiler var. Bunlar için herhangi bir düzenleme söz konusu değil” dedi.

Berna G.K., “Akademisyen olmak isteseydim, yüksek lisans yapardım. Ancak ben mesleğimde ilermeyi seçtim ve alanımda uzmanlaştım” diyerek şunları kaydetti:

Hepimiz kendi branşlarımızda zaten uzmanız. Yasa hakkında itirazlar başlayınca herkes dedi ki öğretmenler sınava itiraz ediyor. Hayır, biz makul bir sınav olur belki diye bekledik. Temmuz döneminde açıklanan eğitimlerle gördük ki alanlarımızla alakasız konulara çalışmamız beklendi. Bunların bize uzmanlık katacak hiçbir yanı yok. Bakan bey sınava başvuran 650 bin öğretmen olduğunu ve öğretmenlerin memnun olduğunu söyledi. Öğretmenler mecbur olduğu için değil, bu ekonomik kriz ortamında artacak maaşlara ihtiyaç olduğu için başvuruyor. Hak aramak çapulculuksa, evet çapulcuyuz. Biz hiç kimsenin hakkını yemedik, kendi hakkımızı arıyoruz.