Öğretmenleri ‘kariyer’le kandırdılar

Yayınlanma: 08.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.01.2025 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçen yılın sonunda, “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği”ni ve “2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz”u yayımlamış ve “Kariyer Basamakları” ismi altında öğretmenleri ayrıştıran ve onları gereksiz rekabete iten süreci resmen başlatmıştı. Eğitimci Maksut Balmuk, “Öğretmenlere verilen uzman ve başöğretmen tazminatları ile iktidar, yıllara göre düşen öğretmen maaşlarına kandırmaca ilave ödemenin formülünü emekliliği etkilemeyecek şekilde bulmuş, her anlamda kendi açısından “kazan kazan” prensibini uygulamıştır” dedi.

İktidarın öğretmenlerin maaşlarındaki bu bariz farklılaşmayı telafi etmek için kariyer basamakları hamlesini gerçekleştirdiğini söyleyen Balmuk, “Bu hamle gerçekleşmemiş olsaydı zaman içinde bir öğretmen ile memur arasında maaş farkı neredeyse sıfır noktasına ulaşabilecekti. Öğretmenlerin bugün elde ettikleri ve yoksulluk sınırındaki gelirlerinin emeklilik aşamasında açlık sınırına ineceğini de unutmamak gerekir” ifadelerini kullandı.