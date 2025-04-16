'Öğretmenlerimiz olmadan bu başarılar sürdürülemez'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 18:26

Güncelleme: 16.04.2025 - 18:26

Proje okulu atamalarına tepkiler sürüyor. Ankara Etimesgut'ta bulunan Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi mezun öğrencileri de atamalara tepki gösterdi. 9 öğretmenin okuldan gönderildiğini belirten öğrenciler, "Asıl amaç; köklü geçmişe, güçlü bir akademik kadroya ve yüksek başarı oranlarına sahip okullarımızda görev yapan deneyimli ve aydın öğretmenlerimizi görevlerinden uzaklaştırarak, yerlerine liyakatsiz atamalarla belirlenmiş, yeterliliği tartışmalı kişilerin getirilmesinin önünü açmaktır. Bu uygulama, yalnızca öğretmenlerimizi değil, nitelikli, laik ve bilimsel eğitim hakkımızı da hedef almaktadır. Okulumuz açıldığı yıldan bu yana, yüzde 3’lük başarı diliminin altına hiç düşmemiştir. Her yıl Türkiye’nin en prestijli üniversitelerine öğrenciler yerleştirerek Ankara kuzey bölgesinin en başarılı Anadolu lisesi konumuna ulaşmıştır. Bu başarı, okulumuzun emekçi ve aydın öğretmen kadrosunun özverili çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur. Öğretmenlerimiz olmadan bu başarıların sürdürülebilmesi olası değildir" açıklamasını yaptı.





"SUSMAYACAĞIZ"

"Sürecin karşısında susmayacağız" diyen öğrenciler, "Okullarımızı, öğretmenlerimizi ve nitelikli eğitimi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkenin geleceği olan çocukların laik, bilimsel, çağdaş eğitimle yetişebilmesi için, bu baskılara karşı birlikte duracak ve mücadele edeceğiz. Öğretmenlerimize sahip çıkıyor, onları sürgün ettirmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Eğitimin niteliği, ancak liyakatli ve deneyimli eğitimcilerle korunabilir. Bizler haklıyız ve bu haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.