Öğretmenlerin iller arası atama/tayin süreci henüz sonlanmadı. Atama işlemi kılavuzda yer alan 12 ilde gerçekleşiyor. Peki, Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama iptal edilir mi?





ÖĞRETMENLERİN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS sistemi üzerinden atama/yer değişikliği talebi 28 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alındı. MEB'den yapılan açıklamaya göre sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.

İL DIŞI ATAMA İPTAL EDİLİR Mİ?

Öğretmen eşlerin atamalarının farklı illere yapılması halinde 3-4 Haziran tarihlerinde MEBBİS üzerinden kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak iptal talebinde bulunabilir. Ardından aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunulabilir. Birinin atamasının olması, diğer eşin atamasının gerçekleşmediği durumda, istemesi halinde atanan taraf, yaz tatli mazerete bağlı yer değiştirme sürecine kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecek. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak eşinin atandığı ile atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda da, öğretmenin görevden ayrılmamış olması şartıyla 6-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuç sayfası üzerinden iptal talebinde bulunulabilecek.