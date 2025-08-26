Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzunu yayımladı. Peki, öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı? MEB yaz tatili öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları nasıl yapılır? İşte, ayrınıtlar...

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler için iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, yaz döneminde ikinci kez gerçekleştiriliyor. Başvurular 3 Eylül’de başlayacak ve 5 Eylül saat 13.00’e kadar yapılabilecek. Sistemde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle başvuruların mümkün olduğunca erken tamamlanması tavsiye ediliyor. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 8 Eylül’de gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMEN İL DIŞI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar doğrultusunda öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşit olması durumunda öncelik sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha uzun olana ve öğretmenliğe daha önce başlayanlara verilecektir. Eşitliğin devam etmesi hâlinde atama, bilgisayar kurasıyla belirlenecektir. Atama sonuçları 5 Eylül 2025 tarihinde personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.