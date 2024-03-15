Öğretmenlik APİKAM’da konuşulacak

İzmir Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) “Cumhuriyet eğitim devriminden günümüze öğretmenlik” başlık bir panelde alanında uzman isimler bir araya gelecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:48
Öğretmenlik APİKAM’da konuşulacak
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) ve Cumhuriyet Gazetesi’nin katkılarıyla Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) “Cumhuriyet eğitim devriminden günümüze öğretmenlik” başlık bir panel düzenlenecek.

Prof. Dr. Kemal Kocabaş’ın yönetiminde 18 Mart Pazartesi günü saat 17.00’de başlayacak olan panelde Mevlüt Kaplan, Prof. Dr. Nilay Bümen, Prof. Dr. Adil Türkoğlu, Prof. Dr. Ayfer Kocabaş konuşmacı olarak katılacak. 

Panel öncesi YKKED Mandolin Orkestrası mini bir konser verecek. 


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