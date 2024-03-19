Öğretmenlik APİKAM’da konuşuldu

İzmir Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) “Cumhuriyet eğitim devriminden günümüze öğretmenlik” başlık bir panelde alanında uzman isimler bir araya geldi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:45
Öğretmenlik APİKAM’da konuşuldu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) ve Cumhuriyet Gazetesi’nin katkılarıyla Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) “Cumhuriyet eğitim devriminden günümüze öğretmenlik” başlık panel düzenlendi. Panel öncesi YKKED Mandolin Orkestrası mini konser düzenledi. Konser’de Ege türküleri yanı sıra Öğretmen Marşı da çalındı.

Konserin ardından panele geçildi. Prof. Dr. Kemal Kocabaş yönetiminde gerçekleştirilen panelde Mevlüt Kaplan, Prof. Dr. Nilay Bümen, Prof. Dr. Adil Türkoğlu, Prof. Dr. Ayfer Kocabaş konuşmalarını yaptı. 

Prof. Dr. Kemal Kocabaş öğretmen okulu geleneğinin sonlandığını hatırlatarak şöyle konuştu: “176 yıllık öğretmen okulu geleneği 2014 yılında Anadolu öğretmen liselerinin kapatılmasıyla son buldu. Eğitim daha sonra dinselleşti. Okul ve öğretmenin işleviyle cami ve imamın işlevi karıştırıldı. Sözleşmeli ücretli öğretmenlik sistemi getirildi, seçim dönemlerinde kaldıracağız denen sistem devam ediyor.”


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