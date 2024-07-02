Okul kayıtları ne zaman başlayacak, ortaokul kayıtları başladı mı?
Okul kayıtlarının ne zaman başlayacağı, öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanmaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde okul kayıtlarının başlayacağı tarihi merak eden veliler, ilkokul 1. sınıf ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt dönemlerini merak ediyor. Peki, Okul kayıtları ne zaman başlayacak, ortaokul kayıtları başladı mı?
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı. Fakat veliler, çocuklarının okulunu isteğe bağlı olarak değiştirebilecek. Peki, Okul kayıtları ne zaman başlayacak, ortaokul kayıtları başladı mı?
İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?
İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.
Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 yılı eğitim takvimle birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu
Buna göre; 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
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