Okul müdüründen, Özgür Özel ve Ebrar Karakurt'a yönelik hakaret dolu paylaşımlar

Denizli Merkezefendi Hacı Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Topal'ın yaptığı sosyal medya paylaşımları muhalefetin ve eğitimcilerin tepkisine neden oldu. Yaptığı paylaşımlarla CHP Lideri Özgür Özel'i, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef alan Topal'a ilk tepki CHP Denizli İl Başkanlığından geldi. İl Başkanlığı, okul müdürü hakkında hakaret ve kamu görevlisi etik ihlali gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İl başkanı Ali Osman Horzum da, "İstiyorsan siyaset yap ama önce öğretmenlikten istifa edeceksin. Özgür Özel’e hakaret etmek demokrasiye hakarettir. Bu makam partizanlık yeri değil, topluma ışık olma makamıdır" tepkisini gösterdi.

"OKUL İKLİMİNİ ZEHİRLEMEKTEDİR"

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise müdürle ilgili, "Böyle bir zihniyetin eğitim kurumunun başında bulunması, yalnızca bireyleri değil, bütün bir okul iklimini zehirlemektedir" yorumunda bulundu. Topal'ın okulların kapısından bile geçmemesi gerektiğini söyleyen Özbay, "Hâlâ müdür sıfatıyla makamında oturması, eğitimin nasıl bir zihniyetin eline bırakıldığını göstermektedir" dedi.

Eğitim kurumlarının nefret diliyle, cinsiyetçi ve gerici dayatmalarla yönetilemeyeceğinin altını çizen Özbay, "Okullar bilimin, eşitliğin ve özgürlüğün yuvası olmak zorundadır. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliği, onuru ve geleceği için bu zihniyetle hesaplaşmak, Cumhuriyet’e ve onun aydınlanma değerlerine inanan herkesin sorumluluğudur" diye konuştu.

Topal'ın paylaşımlarındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüleri de dikkat çekti.