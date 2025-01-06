Okulda hijyen skandalı... Eğitimci ve velilerden tepki

Yayınlanma: 06.01.2025 - 15:50

Güncelleme: 06.01.2025 - 16:21

Eğitimdeki sorunlar yaşanmaya devam ederken İzmir'deki bir okulda öğrencilerin sağlığını tehlikeye atan koşullarına ve yetkililerin ihmallerine Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube ve Veli-Der İzmir Şubesi tarafından tepki gösterildi. İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi yemekhanesindeki hijyen skandalı nedeniyle ortak basın açıklaması yaptı.

KANALİZASYON SULARI İÇİNDE YEMEK HAZIRLANIYOR

Okul yemekhanesinin yıllardır Lezzet Ege Catering Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletildiğini belirten, Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkan Savaş Candermir, "Son aylarda yaşanan hijyen sorunlarının halk sağlığını tehdit eder boyuta ulaştı. Yapılan denetimlerde, yemekhanede kanalizasyon taşkınlarının meydana geldiği ve taşan suların içinde yemek hazırlandığı tespit edildi. Ayrıca, bu görüntülerin fotoğraf ve video kayıtlarıyla belgelendi" dedi.

YILLARDIR SÜREN ŞİKAYETLER VE GÖRMEZDEN GELİNEN UYARILAR

Öğrenci ve veliler tarafından uzun süredir kalitesiz yemekler, hijyen eksiklikleri ve besin değeri düşük gıdalar hakkında çok sayıda şikayette bulunulduğu belirtilen açıklamada, şikayetlerin CİMER, okul müdürlüğü, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne iletildiği aktarıldı.

Candemir, "23 Eylül 2024 tarihinde Buca İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde eksiklikler tespit edilerek düzeltilmesi için şirkete süre verildi. Ancak 22 Kasım 2024’te yapılan ikinci denetimde eksikliklerin giderilmediği ve yemekhanenin kapatılması gerektiği belirtildi. Buna rağmen, yemekhanenin halen faaliyetlerine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞME DERHAL FESHEDİLMELİ"

Eğitim Sen ve Velider, yapılan tüm denetim ve raporlara rağmen binlerce insanın hala bu yemekhaneden çıkan yemekleri tükettiğine dikkat çekerek, yemek şirketi ile yapılan sözleşmenin derhal feshedilmesini talep etti. Ayrıca, öğrenci sağlığını tehlikeye atan şirket yetkilileri hakkında adli işlem başlatılması gerektiği ifade edildi.

“ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI TEHLİKEDE”

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, “Bu korkunç tablonun tüm yetkililer tarafından bilinmesine rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmaması kabul edilemez. Öğrencilerimizin sağlığı hiçe sayılıyor. Yemekhanenin kuruluş amacına uygun olarak yalnızca okul öğrencilerine yemek vermesi sağlanmalı ve hijyen koşulları derhal iyileştirilmelidir” dedi.