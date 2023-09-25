Okulda sınıflar 50 kişilik oldu!
Kocaeli Çayırova’da “öğretmen tercihi karşılığı para istenmesiyle” tepki çeken Güzeltepe İlkokulu, bu kez de kalabalık sınıflarla gündeme geldi.
Bazı veliler, kayıt bölgesi dışından 50 civarı öğrencinin daha yüksek miktarlar karşılığında okula kayıdedildiği iddiasını CİMER üzerinden şikâyet etti.
CİMER üzerinden velilere verilen yanıtta, kayıt alanı dışından öğrenci kaydının yapılmasının mümkün olmadığı belirtilse de sınıf mevcutlarına ilişkin “Okulumuz aday kaydına düşen 300 öğrenci, mevcut altı şubeye eşit olarak dağıtıldığında sınıf mevcutları 50 kişiden aşağıya düşmemektedir” denildi.
Ayrıca kardeş kontenjanını kullanarak kayıt yapmak isteyen ve kayıt alanında çalışan veliler nedeniyle de sayının arttığı belirtilirken “bu sayının kayıt erteleme veya özel okul tercihi dolayısıyla azaldığı ve sayıların dengelendiği” savunuldu.
Eğitim-Sen Gebze Şubesi, “kamusal, parasız, laik, demokratik ilkeler geri çocukların eğitim hakkına sahip çıkılması gerektiğini” kaydetti.
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