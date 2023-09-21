Hababam Sınıfı ile parlayan bir kariyer: Ertem Eğilmez...

Yayınlanma: 21.09.2023 - 18:55

Güncelleme: 21.09.2023 - 18:55

Türk sinemasının özgün ve unutulmaz isimlerinden biri olan Ertem Eğilmez, hem yönetmen hem de yapımcı olarak sinema dünyasına damgasını vurmuş bir sanatçı. 18 Şubat 1929'da Trabzon'da doğan Eğilmez, Türk sinemasının kalbinde önemli bir yer edinmiş ve pek çok başarılı filme imza attı...

ERTEM EĞİLMEZ KİMDİR?

Ertem Eğilmez, sinemaya olan tutkusunu, 1961 yılında Efe adlı şirketini kurarak başladı. O dönemde "Yaman Gazeteci" filmiyle yapımcılığa adım atan Eğilmez, başarıyı yakalayamasa da sinema dünyasına giriş yapmış oldu. Ardından, Türk sinemasının önemli yapımlarının yapımcılığını üstlenmeye başladı.

ERTEM EĞİLMEZ'İN SİNEMAYLA TANIŞMASI

Ertem Eğilmez tıp fakültesine başlamış ancak doktorluk mesleğinin kendisine uygun olmadığını fark ederek İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne kaydoldu. Daha sonra bir süre ticaretle uğraşsa da sinemaya olan ilgisi her zaman canlı kaldı.

Sinemayla tanışması, Münir Özkul'un başrolünü oynadığı "Yaman Gazeteci" filmiyle başladı. Bu film, Ertem Eğilmez'in sinema dünyasına adımını attığı yapım oldu.

ERTEM EĞİLMEZ VE HABABAM SINIFI

Ertem Eğilmez'in adını tüm Türkiye'nin tanıdığı en önemli projelerden biri, hiç şüphesiz "Hababam Sınıfı" film serisi. Rıfat Ilgaz'ın ünlü romanını beyaz perdeye uyarlayan Eğilmez, 1975 yılında "Hababam Sınıfı" filmi ile büyük bir çıkış yakaladı. Bu film, ardından gelen "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı", "Hababam Sınıfı Uyanıyor" ve "Hababam Sınıfı Tatilde" gibi devam filmleriyle birlikte Türk sinemasının klasikleri arasında sayılmaktadır. Hababam Sınıfı, Türk sinemasının unutulmaz komedi fenomenlerinden biri haline geldi.

ERTEM EĞİLMEZ'İN YÖNETTİĞİ FİLMLER

Ertem Eğilmez'in yönettiği filmlerden bazıları:

"Bir Millet Uyanıyor" (1966)

"Yaşlı Gözler" (1967)

"İngiliz Kemal" (1968)

"Sevemez Kimse Seni" (1968)

"Küçük Hanımefendi" (1970)

"Kalbimin Efendisi" (1970)

"Senede Bir Gün" (1971)

"Son Hıçkırık" (1971)

"Beyoğlu Güzeli" (1971)

"Sev Kardeşim" (1972)

"Tatlı Dillim" (1972)

"Oh Olsun" (1973)

Yalancı Yarim (1973)

"Köyden İndim Şehire" (1974)

"Salak Milyoner" (1974)

"Mavi Boncuk" (1974)

"Süt Kardeşler" (1976)

"Şabanoğlu Şaban" (1977)

"Gülen Gözler" (1977)

"Erkek Güzeli Sefil Bilo" (1979)

"Banker Bilo" (1980)

"Namuslu" (1984)

"Aşık Oldum" (1985)

"Arabesk" (1988)

ERTEM EĞİLMEZ'İN ÖLÜMÜ...

Ertem Eğilmez, 21 Eylül 1989'da İstanbul'da 60 yaşında hayatını kaybetti.

ERTEM EĞİLMEZ'İN BAŞARILARI

Ertem Eğilmez, Türk sinemasının en önemli ve saygın ödüllerinden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde birçok ödül kazandı. 1967 yılında "Bir Millet Uyanıyor" filmi ile "En İyi Tarihi Film" ödülünü kazandı, 1970 yılında "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü ve 1972 yılında "En İyi 2. Film" ödülünün sahibi oldu. Ayrıca 1989'da Altın Portakal Film Festivali tarafından "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ile ödüllendirilen Ertem Eğilmez, Türk sinemasının en değerli isimlerinden biri olarak hafızalarda yaşamaya devam etmekte.

Ertem Eğilmez'in yaptığı 97 filmin yapımcılığını ve 44 filmin yönetmenliğini üstlenmesi, Türk sinemasının önemli bir parçası olarak kabul edilmesini sağladı. Başta Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Şener Şen ve Ayşen Gruda olmak üzere birçok ünlü oyuncuya kapılar açmış ve onların Türk sinemasındaki başarılı kariyerlerine katkıda bulunan Ertem Eğilmez, Türk sinemasının unutulmazları arasında özel bir yer tutmaya devam edecek...