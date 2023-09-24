Yayınlanma: 24.09.2023 - 14:45

Güncelleme: 24.09.2023 - 14:45

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temel eğitim yönetmeliğinin detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Sınıf geçme notu kaç oldu? Sınıf geçmek için Türkçe notu kaç olmalı? Lise ve ortaokullarda sınıf geçme notu kaç? İşte ayrıntılar...

SINIF GEÇMEDE TÜRKÇE PUANI KAÇ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamayla ilgili yeni yönetmeliğin yayınlanacağını ve yönetmelikle Türkçe not ortalaması 70'i bulmayan öğrencileri sınıflarını geçemeyecekler.

LİSEDE SINIF TEKRARI GERİ Mİ GELDİ?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi.