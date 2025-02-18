Okuldaki usulsüzleri ortaya çıkaran öğretmenlere ceza

Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:39

Güncelleme: 18.02.2025 - 14:39

Eğitim Sen, İzmir’de Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu'nda tuvalet tadilatı fahiş ücret ödendiği ve okul kapalıyken kurs öğretmenine haksız ödeme yapıldığı iddia ederek karşı çıkan iki öğretmenin görev yerlerinin değiştirilmesine tepki gösterdi.

Okulun önünde bir basın açıklaması yapan Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Nafiz Ceylan, Türkiye’de uzun süredir kuralsızlıklar rutin hâle getirildiğini, hukuk dışı uygulamalar ve yolsuzlukların ödüllendirildiğini belirterek, “Kamu yönetimi ise liyakatsiz kadroların eline bırakılmıştır. Bugün burada, Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu'nda hukuka aykırı uygulamaların bir sonucu olarak ceza verilerek görev yerleri değiştirilen iki üyemizin yaşadığı haksız ve hukuksuz süreci kamuoyuna duyurmak; üyelerimizin her koşulda yanlarında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi göstermek için bulunuyoruz. Üyelerimiz, okul müdür yardımcıları Yusuf İslam Yiğit ve Sinan Yaşar'a yöneltilen ve ceza verilerek görev yerlerinin değiştirilmesiyle sonuçlanan suç isnatlarını basın ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.

“USULSÜZLÜKLERE KARŞI GELDİLER”

Okulda yaşandığı iddia edilen usulsüzlükler anlatan Ceylan, “Üyelerimiz, okulda yapılan tuvalet tadilatına 1 milyon 704 bin 750 TL ödeme yapılmasının piyasa fiyatlarının çok üzerinde olduğunu belirterek kamunun zarara uğratılmasına karşı çıktıkları için suçlu sayılmışlardır. Okulun kapalı olduğu dönemlerde kurs düzenlendiği iddia edilerek kurs öğretmenine haksız ödeme yapıldığına karşı çıktıkları için suçlu sayılmışlardır. Üstelik bu kurslara usulsüz öğrenci kaydı yapıldığı gerekçesiyle okul müdürüne disiplin cezası verilmişken, bu usulsüzlüğü açığa çıkaran üyelerimiz suçlanmıştır. Müdür yardımcısı üyemiz Yusuf İslam Yiğit, gerçekte yapılmayan okçuluk kursunu resmi olarak sonlandırarak kamu zararını önlemiş, ancak bu nedenle cezalandırılmıştır” ifadelerini kullandı.

“SORUŞTURMA TARAFSIZ DEĞİL”

Soruşturma sürecini de paylaşan Nafiz Ceylan, “Soruşturmayı yürütmekle görevlendirilen müfettiş Orhan Mızrak'ın, hakkında inceleme yaptığı kurs öğretmeni ile sosyal medyada karşılıklı olarak takipleştiği ve dolayısıyla soruşturmayı tarafsız şekilde yürütmediği anlaşılmaktadır. Soruşturma sürecinde, kamunun zarara uğratıldığı ve yapılmayan kurslara ücret ödendiği açıkça ortaya çıkmasına rağmen, Yoruşturmacı müfettiş bu usulsüzlüğü göz ardı etmiş ve üyelerimize yüksek sesle konuşmak ya da kanunsuz dilekçe vermek gibi gerekçelerle aylıktan kesme cezası vermiştir. Ayrıca, üyelerimizin görev yerleri değiştirilerek uzak ilçelere sürgün edilmişlerdir. Hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bir dönemde yaşadığımızın farkındayız. Kamu kaynaklarını kişisel çıkarları için kullananlara karşı dururken liyakatsiz yöneticilerden ödül beklemiyoruz. Ancak liyakatsiz yöneticiler şunu bilmelidir ki amirlerin kanunsuz emirlerine ve uygulamalarına uymamak, mevcut yasaların gereğidir. Yasalarımıza göre, görevi kötüye kullanarak çıkar sağlamak suçtur. Üyelerimiz bu suça ortak olmamışlardır” şeklinde konuştu.

“GÖREVLERİ İADE EDİLSİN”

“Bu haksızlıklara karşı bugün olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin her düzeyde yanında olacağız” diye devam eden Ceylan, “Buradan İzmir Valiliğine ve İl Millî Eğitim Müdürlüğüne sesleniyoruz: Üyelerimiz suç işlememiş, aksine kamunun zarara uğratılmasına karşı çıkmışlardır. Dolayısıyla üyelerimize verilen disiplin cezaları ve yer değiştirme kararları kaldırılmalıdır. Müdür yardımcılarımız Sinan Yaşar ve Yusuf İslam Yiğit, bir an önce yöneticilik görevlerine iade edilmelidir. Yaşasın hak, hukuk ve adalet mücadelemiz!” ifadelerini kullandı.