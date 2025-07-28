MEB’in açıkladığı yeni eğitim yılı takvimiyle birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatilinin son haftalarında yeni dönem için hazırlıklarını tamamlayacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Tüm kademelerdeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında ders zili bu tarihte çalacak. Öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılına merhaba diyecek.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, söz konusu sınıflardaki öğrenciler, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Böylece yeni okula başlayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı bulacak.