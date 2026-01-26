15 tatilin sonlarına doğru yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve öğretmen, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 15 tatil ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, 15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 15 tatil, 30 Ocak Cuma günü sona eriyor. Bu doğrultuda hafta sonu ile birleşen tatilin ardından 2.dönemin ilk ders zili, 2 Şubat Pazartesi günü çalacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2025‑2026 eğitim‑öğretim yılı takvimine göre İkinci Dönem Ara Tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi – 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTİYOR?

Lise, ortaokul ve ilkokul için 2. dönem eğitim‑öğretim süreci 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karne alarak yaz tatiline girecek.