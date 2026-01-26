Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.01.2026 12:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin 16 Ocak itibarıyla girdiği tatil süreci devam ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 15 tatil ne zaman bitiyor?

15 tatilin sonlarına doğru yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve öğretmen, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 15 tatil ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, 15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 15 tatil, 30 Ocak Cuma günü sona eriyor. Bu doğrultuda hafta sonu ile birleşen tatilin ardından 2.dönemin ilk ders zili, 2 Şubat Pazartesi günü çalacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2025‑2026 eğitim‑öğretim yılı takvimine göre İkinci Dönem Ara Tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi – 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTİYOR?

Lise, ortaokul ve ilkokul için 2. dönem eğitim‑öğretim süreci 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karne alarak yaz tatiline girecek.

