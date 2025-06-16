2025 yaz tatilinin ne zaman başlayacağı, okulların 2. dönemde hangi tarihte kapanacağı milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? MEB 2024-2025 takvimi ile Yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Akademik takvimde yer alan bilgilere göre bu sene okullar 20 Haziran Cuma günü kapanacak.

Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor.

Her okulun karne dağıtım saati birkaç saat farklılık gösterebiliyor.

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.