Okullarda Kudüs konferansı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde tarikat ve cemaatlere izin vereceklerini açıklarken, dinci yapıların eğitim faaliyetleri de dikkat çekiyor.

Cihannüma Malatya İl Temsilciliği ile Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği, Malatya’daki bazı okullarda “Kudüs” konferansları düzenledi. Bakan Tekin’in kurucularından olduğu Cihannüma Derneği’nin Malatya Temsilciliği ile Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği ortaklığında Malatya’daki Şehit Serdar Selçuk Anadolu Lisesi, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi; Yalçın Koreş Ortaokulu ile Mahmut Şahin Balarısı İlkokulu’nda Kudüs’e ilişkin konferanslar verdiği öğrenildi.

Konferansları Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği Genel Sekreteri Kadir Murat Öztürk verdi. Konferans kapsamında “Kudüs’ün bir cihat davası olduğu” anlatıldı.

Derneğin tüzüğünde amaçlarının gençlere ulaşmak olduğu belirtildi.