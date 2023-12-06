MHP lideri Bahçeli'den yeni Gazze çıkışı: Gönüllü Kudüs Bozkurtları göreve hazırdır

Yayınlanma: 06.12.2023 - 12:58

Güncelleme: 06.12.2023 - 12:58

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisine yakınlığı ile bilinen Türkgün’e verdiği röportajda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin mesajlar verdi.

Başbakan Netanyahu ve yönetiminin Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiğini belirten Bahçeli, "Gönderilen binlerce dilekçenin peşi bırakılmamalı. Netanyahu tıpkı Sırp General Ratko Mladiç gibi ömür boyu hapse mahkûm edilmeli" dedi.



İsrail’in temel amacının Gazze’nin ve Batı Şeria’nın Filistinlilerden arındırılması olduğunu belirten Bahçeli, "Meselenin can alıcı noktası da büyük İsrail devletinin kurulma projesidir. Nil’den Fırat’a kadar sözde vaat edilmiş topraklara hâkimiyet kurmak, İsrail’in inanç bazlı ve tarihi arka planı olan bir hedefidir. Bu hedefin nihai aşaması da Türkiye’dir" diye konuştu.

"KAHRAMANLAR MUHAFAZA ETMESİNİ BİLİR"

MHP Genel Başkanı, daha önce sosyal medya hesabından kullandığı ‘Gönüllü Kudüs Sevdalıları’ ifadesinin ne anlama geldiğini söylerken de şu ifadeleri kullandı:

"Adına ister Gönüllü Kudüs Sevdalıları densin, isterse de Gönüllü Kudüs Bozkurtları, zulmün karşısındadır, nitekim kahramanlar ihtiyaç hasıl olursa Zeytin Dağı’ndan Kudüs’e bakmasını, Gazze’deki bebekleri cesaretleriyle muhafaza etmesini bileceklerdir. Bu sözlerimden kim ne anlamak istiyorsa onu anlasın. İlk kıblemizin şerefini korumak yeri gelirse görevimizdir. Buna da hazırız"

Bahçeli, İsrail'in saldırılarının başladığı ekim ayında “Gazze’de 24 saat içinde ateşkes sağlanmazsa Türkiye devreye girmeli, sorumluluğunun gereği neyse yapmalıdır” açıklaması yapmıştı. MHP lideri, daha sonra gelen “nerede 24 saat?” tepkileri üzerine de "Bizde geri adım yoktur. 24 saati Amerika'nın saatiyle özdeşleştirip 'Neredeydi 24 saat?' diye soran Amerikan uşakları, Biden saat kaçta dinlenme ofisine gitti?" diye yanıt vermişti.



