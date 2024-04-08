Okyanus Koleji tartışması yargıya taşınmıştı: Savcılık kararını verdi ‘Kovuşturmaya yer yok’ dedi
Okyanus Koleji yönetiminin Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası hakkında açtığı soruşturma talebine savcılık “kovuşturma yapılmasına yer olmadığı” kararı verdi.
Okyanus
Koleji’nde görev yapan öğretmenler
bir süredir okul yönetimine karşı
maaşlarının iyileştirilmesi ve çalışma
koşullarının düzeltilmesine ilişkin
isteklerini dile getiriyor. Okul yönetimi
geçen günlerde, öğretmenlerin üye
olduğu Özel Sektör Öğretmenleri
Sendikası hakkında itibar tazminatı
davası açma talebiyle yargıya
başvurmuştu.
Sendika başkanı Eren
Edebali konuya ilişkin ifade vermişti.
Soruşturma kapsamında savcılık
kovuşturmaya gerek olmadığına
karar verdi. Sendikanın sosyal medya
hesabından yapılan açıklamada,
“Konduramıyorsunuz, idrak etmekte
zorlanıyorsunuz. Okyanus öğretmenleri
sendikaya üye oluyor. Alışın, saygı
duyun. Haklarımızı alacağız, mesleği
yaşatacağız” ifadelerine yer verildi.
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