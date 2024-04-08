Okyanus Koleji tartışması yargıya taşınmıştı: Savcılık kararını verdi ‘Kovuşturmaya yer yok’ dedi

Yayınlanma: 08.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2024 - 04:00

Okyanus Koleji’nde görev yapan öğretmenler bir süredir okul yönetimine karşı maaşlarının iyileştirilmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesine ilişkin isteklerini dile getiriyor. Okul yönetimi geçen günlerde, öğretmenlerin üye olduğu Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası hakkında itibar tazminatı davası açma talebiyle yargıya başvurmuştu.



Sendika başkanı Eren Edebali konuya ilişkin ifade vermişti. Soruşturma kapsamında savcılık kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Konduramıyorsunuz, idrak etmekte zorlanıyorsunuz. Okyanus öğretmenleri sendikaya üye oluyor. Alışın, saygı duyun. Haklarımızı alacağız, mesleği yaşatacağız” ifadelerine yer verildi.

