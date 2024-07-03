'ÖMK'ye izin vermeyin'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 16:13

Güncelleme: 03.07.2024 - 16:13

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplanan sendika üyeleri basın açıklamasını gerçekleştirmek için TBMM’ye doğru yürüdü. Akay Kavşağı’nda polis engeliyle karşılaşan sendika üyeleri basın açıklamasını da bu noktada gerçekleştirdi. Eğitim-Sen’e, Özel Sektör Eğitim Sendikası da eşlik etti.

Eğitim-Sen adına açıklamayı sendika genel sekreteri Zülküf Güneş yaptı. Güneş, milletvekillerine “Bu ucube kanun tasarısının geçmesine izin vermeyin. Gelin hep beraber tarihe anlamlı bir miras bırakalım. Eğitim sisteminin geleceği için, eğitim emekçilerinin haklarını ve taleplerini göz ardı eden bu tasarının geri çekilmesi ve yasalaşmaması için hep beraber mücadele edelim” çağrısında bulundu.

'TUTARSIZLIĞI GÖRÜYORUZ'

ÖMK ile birlikte Eğitim Fakültelerinde alınan eğitimin yok sayılacağını belirten Güneş, Milli Eğitim Akademisi’ni ve öğretmenlere akademi sürecinde ödenecek 14 bin 190 TL’lik ücreti eleştirdi. Güneş, “Asgari ücretin dahi altında olan bu ücretle nitelikli öğretmen yetiştirme iddiasının ne kadar tutarsız olduğunu bir kez daha görüyoruz” diye konuştu.

'EMEK SÖMÜRÜSÜ VAR'

ÖMK’yi kabul etmediklerinin altını çizen Güneş, ÖMK’yi “Bu teklifte kadrolaşma var. Yerli ve milli söylemlerle süslenmiş, kendisi gibi olmayan yeni atanmış öğretmeni elemek üzerine kurulu tuzaklar, kendilerine biat etmeyen öğretmenlerin uydurma disiplin soruşturmalarıyla iş güvencesinin ortadan kaldırılması var. Aynı işi yapan öğretmenlere apolet takarak farklı ücretler verilmesi, yani eşit işe eşit ücret ilkesinin yok edilmesi var. Ücretli öğretmenlik adı altında emek sömürüsü var” ifadeleriyle eleştirdi.

'NEDEN UYGULAMIYORSUNUZ?'

Güneş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e 20. Eğitim Şurası’nda alınan; "Okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, öğretmen alımlarında kadrolu istihdam esas olmalı ve mülakat uygulaması kaldırılmalıdır. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin devlet okullarında görev yapan öğretmenlerle asgari aynı düzeyde özlük haklarına sahip olmaları yönünde düzenleme yapılmalıdır” kararları anımsattı. Güneş, Tekin'e “Bunlar gibi çok daha elzem olan kararları neden uygulamıyorsunuz?” diye seslendi. Açıklamanın ardından sendikalar, yasa tasarısının komisyonda görüşüldüğü süreç boyunca Meclis parkında oturma eylemi gerçekleştirdi.