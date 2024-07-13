ÖMK’ye karşı nöbete devam eden Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay: 'İsimle Atatürkçü olunmaz'

Yayınlanma: 13.07.2024 - 11:31

Güncelleme: 13.07.2024 - 11:38

Eğitim-İş’in Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) karşı başlattığı oturma eyleminde sekizinci gün geride kaldı. CHP’nin ve eğitimcilerin “Atatürk ve ilkelerinden söz edilmiyor” diyerek eleştirdiği, öğretmenin hak, ödev ve sorumluluklarını içeren, teklifin 5. maddesine Atatürk’ün ismi girdi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ÖMK teklifinin 5. maddesine Atatürk’ün eklenmesiyle ilgili gazetemize konuştu.

ÖMK’de Atatürk’ün isminin geçmemesini ilk eleştirenlerden birisinin kendisi olduğunu anımsatan Özbay, “Beni spekülasyon yapmakla suçluyorlardı. Demek ki buradaki doğru tespitimizi görmüşler. Atatürk’ü yalnızca göstermelik ve isim olarak kullanma amacında oldukları çok nettir. Biz Atatürkçüler, bunların gerçek yüzlerini çok iyi biliyoruz. Atatürk devrimlerini yok edip Atatürk ismini kullanarak Atatürkçü olunmaz. Cumhuriyet karşıtlıklarını böyle örtemezler” diye konuştu.

‘ÖZÜ DEĞİŞMEYECEK’

Teklifle ilgili başka değişikliklerin de olma ihtimalinin bulunduğunu söyleyen Özbay, “Geri hizmete çekilmeyle ilgili (Hizmet sınıfının değiştirilmesi ÖMK teklifi 34. madde) itirazlarımızı yapmıştık. Bunun ağır bir şey olduğu görüldüğü için burada değişiklik bekleniyor ama sonuç olarak tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollerin öğretmenler eliyle anlatılmasının hükümleri orada duruyor. Bir, iki maddedeki değişiklikle bunun (ÖMK’nin) özü değişmeyecek” dedi.

‘SİYASAL İSLAMA DAYALI BİR MODEL’

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) teklifinin 22 maddeden oluşan birinci bölümü önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Maddeler görüşülürken muhalefet milletvekillerinden tepkiler devam etti. Saadet-Gelecek Partileri Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Yusuf Tekin’in, “Mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik” sözünü anımsatarak “Şimdi, kanunla mülakat gibi mülakat yapıyorsunuz” diye konuştu.

CHP’li Orhan Sarıbal ise iktidarın 14 Mayıs 2023 genel seçimleri öncesi “mülakatı kaldırma” sözünü tutmadığını anımsattı. Sarıbal, “İktidarın yapmak istediği siyasal İslama dayalı bir eğitim modeli. Şimdi, istedikleri rejime istedikleri öğretmeni seçebilmek için yeni bir mülakat yöntemi getiriyorlar” dedi. DEM Partili Perihan Koca da “Bir parti programı niteliği taşıyan eğitim müfredatıyla karşı karşıyayız. ‘İtaatkar bir nesil’ modelini hayata geçirmeye çalışıyorlar” dedi. ÖMK görüşmelerine 16 Temmuz’a kadar ara verildi.