ÖSYM duyurdu: 2025 DGS tercih süreci başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için tercih sürecinin başladığını duyurdu. Adaylar, tercih işlemlerini 28 Ağustos itibarıyla ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak gerçekleştirebilecek. Tercihler için son gün 4 Eylül olarak açıklandı.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, tercih sürecine ilişkin 2025 DGS Kılavuzu’nu da adaylarla paylaştı. Kılavuzda, 4 yıllık lisans bölümlerine ilişkin taban puanlar, kontenjanlar ve tercih kuralları yer alıyor. Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek.

Kılavuzda yer alan Tablo-2, adayların mezun oldukları ön lisans programına göre tercih edebilecekleri lisans bölümlerini gösteriyor. Tablo-2 üç bölümden oluşurken, Tablo-1 ise lisans programlarının ayrıntılı listesine yer veriyor.

DGS İLE 2 YILLIKTAN 4 YILLIĞA GEÇİŞ

Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için düzenlenen DGS, her yıl binlerce öğrencinin üniversite hayallerini şekillendiriyor. Adaylar, tercihlerini kılavuzda yer alan bilgiler doğrultusunda dikkatli bir şekilde yaparak lisans eğitimine devam etme hakkı kazanabilecek.