ÖSYM duyurdu: YKS tercih süreci başladı!

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun adayların erişimine açılmasıyla tercih maratonu başladı. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Tercihler, yalnızca internet üzerinden ve bireysel olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, tercihlerini tamamladıktan sonra sistem tarafından verilen onay bilgisini mutlaka kontrol etmesi ve tercihlerinin sisteme kaydedildiğinden emin olması gerekecek.

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda;Üniversite programlarının kontenjan bilgileri, özel koşul ve açıklamalar, 2024 yılına ait en düşük yerleştirme başarı sıraları ve puanları, yerleştirme kuralları ve usulleri yer alırken, kılavuzda kontenjanlardaki azalma dikkati çekti.

Kılavuza göre, geçen yıl geçen yıl 538 bin olan ön lisans kontenjanları bu yıl 399 bine geriledi. 2024 yılında 483 bin olan lisans programlarının kontenjanları ise bu yıl 438 bin oldu. Önl isansta yüzde 25,7, lisansta ise yüzde 9,4 oranlarında eksilme yaşandı.

Adayların tercih sürecinde YÖK Atlas verilerine göz atması önerilirken, sağlık bir tercih için adayların puana değil, sıralamalarına göre tercihlerde bulunması gerekiyor.

KAYITLAR EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

YKS sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül'de yapacak, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.