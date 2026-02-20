Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ilişkin kılavuzu yayımladı. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman, saat kaçta? 119. Dönem ÖGG sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

ÖGG SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitim sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak.

ÖGG SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

119. Dönem ÖGG sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Özel Güvenlik Görevlisi adayları sınav giriş belgelerini ÖGNET (Özel Güvenlik Bilgi Sistemi) üzerinden temin edebiliyor. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav yeri bilgilerini ve giriş belgelerini görüntüleyebiliyor.

ÖGG SINAV TAKVİMİ 2026

ÖZEL GÜVENLİK 120. TEMEL EĞİTİM VE 96. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 3 Mayıs 2026 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK 121. TEMEL EĞİTİM VE 97. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 5 Temmuz 2026 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK 122. TEMEL EĞİTİM VE 98. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 29 Ağustos 2026 Cumartesi

ÖZEL GÜVENLİK 123. TEMEL EĞİTİM VE 99. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 24 Ekim 2026 Cumartesi

ÖZEL GÜVENLİK 124. TEMEL EĞİTİM VE 100. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 27 Aralık 2026 Pazar