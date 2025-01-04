Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik: Ders kitapları için ücret alımı yasaklandı

Yayınlanma: 04.01.2025 - 15:35

Güncelleme: 04.01.2025 - 15:35

"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikte dikkat çeken noktalar yer aldı. Buna göre özel öğretim kurumu türleri artırıldı, milletlerarası okullara Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bir idareci bulundurma zorunluluğu getirildi.

TALİM VE TERBİYE KURULU ONAYI

Milletlerarası özel öğretim kurumlarının uyguladıkları öğretim programları için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı onayı ve bu programların uygulanmasında kullanılan milletlerarası özel öğretim kurumlarına ait ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı inceleme onayı getirildi.

Bunun yanı sıra Türk programı dışında başka ülke programı uygulayacak milletlerarası özel öğretim kurumları için uygulayacakları programın uygulanmasına izin verildiğine dair Dışişleri Bakanlığı'ndan tasdikli, izin veren ülkenin eğitiminden sorumlu birimi tarafından belge düzenleme koşulu getirildi. Aynı durum, uluslararası diploma ve sertifika programları uygulayacaklar için de geçerli olacak.

FAHİŞ ORANDA ARTIŞ YAPILAMAYACAK

Değişiklikle kurumlardaki ücretlere ilişkin düzenlemelere de gidildi. Buna göre öğrencilerin hizmet ücretleri belirlenirken öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak ve bu ücretlere belirlenen orandan fazla artış yapılamayacak.

Ayrıca okullar tarafından ders kitabı adı altında hiçbir ücret alınmayacak ve okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamayacak.

Öte yandan değişiklikle birlikte özel rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri de açılacak.



