CHP’li Özçağdaş, özel eğitim kurumlarındaki fahiş fiyat artışlarına değindi

Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:04

Güncelleme: 01.03.2024 - 12:13

Özel okullar, gelecek yıl için kayıt yaptırma işlemine başlarken, okul fiyatlarında fahiş zamların yapıldığı öğrenildi. Özellikle 1, 5 ve 9. sınıflara yıllığı 400-500 bin liraya dayanan fiyatlarda kayıt yaptırılıyor. Bu kapsamda CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özçağdaş, artan ücretler nedeniyle velilerin çocuklarını okula göndermesinin neredeyse imkansız hale geldiğini belirterek, “Nitelikli eğitim, insanın geleceğini belirleyen en önemli güç ve temel bir insan hakkıdır. Ancak 22 yıllık AKP iktidarında eğitim; bilimsel, çağdaş ve laik yapısından uzaklaştı. Çeşitli tarikat ve cemaatler ile yapılan protokoller çerçevesinde eğitimin dinselleştirilmesine yönelik adımlar, iktidarın eğitimi kendi ideolojik saplantıları doğrultusunda bir yazboz tahtasına çevirmesi gibi nedenlerle nitelikli eğitim aileler tarafından satın alınmak zorunda kalınan bir hizmete dönüştü” dedi.

"TEDBİRLER ALINARAK SORUN ÇÖZÜLÜR"

2012’de 4 bin 664 olan okul sayısının 14 bin 79’a çıktığını belirten Özçağdaş, “Özel okullarda eğitim gören öğrenci sayısı ise yaklaşık 2,5 kat artarak 535 bin 788’den 1 milyon 578 bin 233’e yükseldi. Yaklaşık 1,6 milyon öğrencinin eğitim aldığı özel okullarda son yapılan zam oranları ile Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nce belirlenen yüzde 56,89’luk tavan zammı birçok kurumda aşıldı. Özel okullarda yüzde 150’den, yüzde 300’e varan fahiş zamlar söz konusu. Bakanlık bu sınıflar için belirleme yetkisi bulunmadığı gerekçesi ile inisiyatifi tamamen özel okullara bırakmış durumda. Oysa bu konu gerekli tedbirler alınarak süratle çözülebilir” diye konuştu. “Bu kurumlarda çalışan öğretmenlerimizin önemli bir kısmı da asgari ücrete mahkûm edildi” diyen Özçağdaş, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı faaliyet sürdüren özel eğitim kurumlarında çalışan yüzbinlerce öğretmenin düşük ücretlerle, güvencesiz koşullarda çalıştırılmasının önüne geçilebilmesi için 5580 sayılı Kanun’un ilgili maddesi yeniden yürürlüğe girmeli ve ‘Taban Maaş’ uygulaması geri getirilmeli. Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin haklarının verilmesi konularına yönelik, Milli Eğitim Bakanı’nı anaysal görevini yapmaya çağrıyorum” ifadelerini kullandı.