Özel okul velileri çürük bina isyanında: Riskli okullar açıklansın

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 04:00

Türkiye’nin pek çok yerindeki bazı özel okul binalarının, olası bir depremde hasar görme olasılığının yüksek olması, velileri ayağa kaldırdı. Okul yönetimlerinden acilen kapsamlı bir denetim ve sonrasında da gereğinin yapılmasını isteyen velilerin talepleri şimdilik karşılık bulmuyor. Denetlenmesi halinde özel okul binalarının yüzde 95-98’i için ya “güçlendirme gerekeceği” ya da “sağlam”, yüzde 2-5 arasının da “çürük” çıkabileceği tahmin ediliyor. Velilerin binaları çürük olduğu gerekçesiyle çocuklarını göndermek istemedikleri bazı özel okulların “hibrit” eğitime geçtiği, isteyen öğrencilerin derslere evden girdiği öğrenildi.

"BAZILARININ RAPORU YOK"

Özel okul binaları için 1999 depreminden önce iskânları olması halinde sağlamlık raporu istenmiyordu. Depremden sonra istenmeye başlandı. Özel okul sahipleri de aldıkları “sağlam” raporunu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü’ne göndermeye başladı. 2020’de okullardan yeniden sağlam raporu yollamaları istendi. Raporu olanlar yolladı ama salgın nedeniyle bu konuda aksama olduğu belirtiliyor. Yani özel okulların tamamının binalarını yeniden düzgün biçimde denetimden geçirerek rapor alması ve bunu bakanlığa göndermesi söz konusu olmadı.

Çocuğunun öğrenim gördüğü okulun binasının çürük olduğunu öğrendiklerini belirten bir veli, “Veli olarak beklentimiz İTÜ gibi kurumlardan binanın sağlamlığını gösteren güncel rapor. Özel denetim şirketlerine hiç güvenimiz yok. Binaya hiç bakmadan 20-25 bin TL’ye ‘sağlam’ raporu veren şirketler var” dedi.

"DEVLET DENETİM YAPMALI"

Bir başka veli de öğrencilerin can güvenliğini sağlamanın her koşulda devletin görevi olduğunu hatırlatarak sadece devlet okullarının değil özel okul binalarının da denetimden geçirilmesinin sağlanması gereğini vurguladı. Bir özel okul yöneticisi halen İstanbul’da kapsamlı bir denetim için bina başına 145 bin TL istendiğini belirterek “Sahte rapor almak için ya deli ya vicdansız olmak lazım. Gerçek bir denetimden sonra binaya güçlendirme yapılması gereği çıkarsa bunun için iki ay gerekli. Yani yaz tatilinden önce yapılamaz” diye konuştu.

"ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA"

Öğrenci Velileri Derneği (VELİ-DER) Başkanı Ömer Yılmaz ise İstanbul Valiliği’nin ildeki depreme dayanıksız okullar için yıkım kararı aldığını hatırlarak “Alınan bu kararda riskli özel okullardan bahsedilmedi. Bu karar Milli Eğitim Bakanlığı’nın çocuklarımızın risk altındaki okullarda eğitim almasına göz yumduğunun ispatıdır. Kamusal ve özel okullar ayrım yapılmaksızın yeniden değerlendirme yapılarak kamuoyu ile sonuçlar paylaşılmalıdır” dedi.