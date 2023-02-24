Kula'da bir okul daha boşaltıldı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 15:58

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 15:58

40 binden fazla yurttaşın yaşamını yitirdiği, on binlerce vatandaşın da yaralandığı Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 2 büyük yıkıcı depremin ardından tüm Türkiye’de hasarlı okullar boşaltılmaya başlandı. Geçen gün ilçeye bağlı kırsal Bebekli Mahallesi'ndeki 75. Yıl İlk ve Ortaöğretim kurumu tahliye edilerek yıkılması ve yeniden inşa edilmesine karar verilirken, bu kez de Rafet Üçelli Ortaokulunun tahliye edilmesine karar verildi.

Deprem analiz çalışmaları yapılan, ancak henüz bir yıkım kararı verilmeyen Rafet Üçelli Ortaokulu, analiz çalışmaları tamamlanıncaya kadar deprem ihtimali nedeniyle boşaltılmaya başlandı. Rafet Üçelli Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler ise İbrahim Özboyacı Mesleki Eğitim Merkezine taşınarak eğitim faaliyetlerine burada devam edecek.

Öte yandan, ilçedeki diğer tüm okullarda da denetimin devam ettiği ve herhangi bir olumsuzluğun tespiti halinde diğer okullara da tahliye ve yıkım kararı verilebileceği öğrenildi.