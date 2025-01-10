Özel okullarda öğrenim görmek gitgide olanaksız hale geliyor

Yayınlanma: 10.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2025 - 04:00

Özel okulllar erken kayıt ücretlerini açıklamaya başladı. Ara sınıflara ortalama yüzde 55 civarında zam yapan okulların yemek için istedikleri ücretler velileri isyan ettirdi .

Bazı özel ilkokullarda yemek ücreti için 100-120 bin TL istendiğini söyleyen veliler, “Çocuklar zaten çoğunlukla bu yemekleri yemiyor. Yemeği biz göndermek istesek okul kabul etmiyor, yemek ücreti ödemeye zorunlu tutuluyoruz” dediler.

2025-2026 eğitim ücretlerini açıklayan özel okulların, yaklaşık yüzde 55 oranında zam yaptığı görüldü. Ancak kademe başlangıçlarında okullara getirilen bir sınırlama bulunmuyor.

ANNE-BABALAR KAYGILI

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Yönetmeliği’nde, “Okulların anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin başlangıçları için belirledikleri öğrenim ücretinde fahiş oranda artış yapamamalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır” ifadesi bulunuyor ama okulların 1, 5 ve 9. sınıflar için istedikleri ücretler zaten çok yüksek. Örneğin Fransız okullarında hazırlık sınıfında öğrenim görecek öğrencilerin velileri, bu öğretim yılı için yalnızca eğitim ücreti olarak yaklaşık 1 milyon TL ödedi. Bu yıl bu rakamın 2 milyon TL’ye yaklaşacak olması, buna forma, ulaşım, kitap, kırtasiye, yemek de eklenince ödenecek ücretin yüksek rakamlara ulaşması velileri kaygılandırıyor. Çocukları liselere geçiş sistemi sınavına hazırlanan veliler, “çocuklar yabancı bir özel okulu kazanma başarısını gösterseler bile bu rakamları ödeyemeyeceğimiz için gidemeyecek. Bu fırsat eşitliğine aykırı bir durum” diyor.

‘BU BİR SOYGUN’

Bir özel okul velisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “fırsatçılık” karşısında hiçbir yaptırımı bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bu ülkede eğitim ücretlerini özel okul sahipleri belirliyor diye düşünüyoruz. Bakanlık eğitim ücretine sınır koyabiliyor ama okullar, yemek ücretini ve gelir gider başlığı altında aldığı ücreti nasıl isterse o kadar artırabiliyor. Okulun yemek ücreti 110 bin, genel gider 35 bin. geçen seneki rakamlara göre yüzde 100 bir artış söz konusu ve okullar bunları zorunlu kılıyor. Bu bir soygundur ve bakanlık bir an önce fahiş artan yemek ücretlerine ve bizlere bir fatura ile belirtilmeyen genel gider ücretlerine de sınırlama getirmelidir.”

Bir başka veli de kayıtların son iki yıldır kâbusa dönüştüğünü vurgulayarak “Ülkemizde fırsatçılığın adı özel okul kurumları oldu. Bir çocuk nasıl bir yemek yiyebilir de ücreti 100 bin TL olur. Çocuklarımız eve aç geliyor. Ama okullar bu yıl eğitim ücretine belirtilen oran dışında zam yapamayınca yemek, genel gider ve etüt ücretlerine yüzde 100 zam yaptılar. Bu bizleri çok zor duruma düşürüyor. Bir an önce yetkililer buna bir dur demelidir” dedi.