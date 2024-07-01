Özel sektör eğitimcileri nöbetlerini sürdürüyor

Yayınlanma: 01.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.07.2024 - 04:00

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Ozan Fındık, temel taleplerinin taban maaş düzenlemesi olduğunu bildirdi.

‘SÖZLER TUTULMADI’

Fındık, “Nöbete devam ediyoruz, eylemlerimizi yapıyoruz ve Meclis’le görüşüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Öğretmenlik Meslek Yasası’nda özel sektör öğretmenlerine ilişkin düzenlemeler olacağına ilişkin söz almıştık. Ne yazık ki bu söz tutulmadı. 36 gündür bu adımların atılması için çabalıyoruz. Öğretmenlik Meslek Yasası şu anki haliyle özel sektör öğretmenlerine herhangi bir katkı sağlamayan bir yerde duruyor” dedi. Fındık öte yandan yasanın özel sektör öğretmenlerini korumadığını ifade ederek görüşmelere katılmak istediklerini kaydetti.

