Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş yakalandı: ‘Araç içerisinde panik halindeydim’

Yayınlanma: 29.06.2024 - 12:25

Güncelleme: 29.06.2024 - 12:25

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı’nda meydana geldi. Murat Akdöker yönetimindeki 70 AAF 487 plakalı otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı.

Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu öne sürülen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip, kaçmaya çalıştı. Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin’de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü, ardından da eşinin kız kardeşinin eşi Murat Akdöker’i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz’e (57) isabet etti.

POLİSLERDEN KAÇTI

Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi. Olayla ağır yaralanan Akdöker’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken seken kurşunlarla yaralanan 2 kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAKALANDI

Olay yerinden kaçan Gökhan Çelik’in, Yeşilyuva Mahallesi’ndeki boş bir evin damında saklandığı tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen polis, hafif yaralı Çelik’i yakalayarak gözaltına aldı.

"PANİK HALİNDEYDİM"

Emniyete götürülen Gökhan Çelik’in ifadesinde, “Anlaşamıyorduk, çocuğumu göremedim. O konuları konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana’ya geldim. Araç içerisinde panik halindeydim. Tartışma büyüdü” dediği öğrenildi.

Uzman çavuş Gökhan Çelik, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan, öğretmen Hatice Çelik’in cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çelik’in cenazesi Adana’da toprağa verildi.