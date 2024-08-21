Özel yurt ücretleri 40 bin TL’ye kadar çıktı. Ortalama kira ise 15 bin TL
Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrencileri barınma telaşı aldı. Eve çıkmak mevcut ekonomik kriz nedeniyle hayal olurken yurt ücretleri de cep yakıyor.
Kendi şehirlerinin dışına okumaya gidecek öğrencilerin en büyük sorunlarından biri barınma. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün 2024-2025 eğitim öğretim yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının başladığını duyurdu. Yurtların fiyatlarına ve kapasitelerine ilişkin güncel veriler ise henüz paylaşılmadı.
Öğrenciler, KYK yurtlarının çıkmama ihtimaline karşı özel yurt arayışlarına yöneliyor. Fiyat almak üzerine aranan özel yurtlardan edinilen fiyatlar ise yurt yetkililerinin “Henüz zam gelmedi” açıklamalarına karşın cep yakıyor.
TARİKATLARA YÖNELİYORLAR
Bünyesinde toplam 21 devlet ve vakıf üniversitesi bulunduran Ankara’da merkezi alanlardaki özel yurtların dört kişilik odalarının fiyatları aylık 13 bin TL’den başlıyor. Ankara genelinde özel yurt fiyatları ise aylık 8 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyor. Üniversitelere yakın mahallelerde yer alan evlerin kiraları da 15 bin TL bandında seyrediyor.
Öğrencilerin yöneleceği bir başka seçenek olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Geçici Öğrenci Barınma Hizmeti” bulunuyor. Bu misafirhanelere başvurma şartları arasında KYK’ye başvurup bir devlet yurduna yerleştirilmemek şartı öne çıkıyor. Ayrıca başkentte yer alan bir diğer barınma imkânı ise üniversitelere bağlı yurtlar. Bu yurtlar da okulların kendi öğrencilerine yönelik olup kontenjan sıkıntısı var. Üniversiteyi kazanan çoğu öğrenci yurtlara yerleşemiyor, yerleşen öğrenciler ise fiyatları orantısız artış gösteren kötü ve eski odalarda kalıyor.
Devlet yurtlarına giremeyen ve özel yurtlar ile kiraları karşılayamayacak durumda olan öğrenciler ise okulu bırakmak veya tarikat ve cemaatlerin yurtlarına yönelmek arasında seçim yapmak durumunda kalıyor. Bu yurtlar, hayata yeni atılmaya hazırlanan gençleri “müritleştirmek” için hazırda bekliyor.
Barınma yalnızca Ankara’da okuyan öğrencileri bekleyen bir sorun değil. Diğer şehirlerde de öğrencilere çok farklı koşullar sunulamıyor. Üniversite şehri olarak anılan bazı kentlerdeki durum şöyle:
105 BİN TL İSTEYEN VAR
- Eskişehir’de eve çıkmanın maaliyeti ortalama 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Özel yurtlardan ziyade öğrenci apartlarının yaygın olduğu kentte ortalama fiyatlar 7 bin TL ile 10 bin TL bandında seyrediyor.
- İzmir’de özel yurtlar aylık en düşük 10 bin TL ile en yüksek 40 bin TL arasında değişiyor. Ortalama kiralar ise 21 bin 903 TL seviyesinde.
- Samsun’da özel yurt fiyatları aylık 3 bin 500 TL ile 15 bin TL arasında yer alıyor.
- Antalya’da özel yurt ücretleri 3 bin 500 TL ile 10 bin 500 TL arasında değişiyor. Turistik özellikleriyle öne çıkan kentte Akdeniz Üniversitesi’ne yakın yerlerde kira fiyatları ise 105 bin TL’ye kadar çıkıyor.
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