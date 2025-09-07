Spor, sanat ve performans alanlarında öğrenci alımında uygulanan değerlendirme sistemi ÖZYES’in sonuç tarihi araştırılıyor. Sınava katılan yüzlerce öğrenciye ÖSYM tarafından bilgilendirme yapıldı ve sonuç tarihi duyuruldu. Peki, ÖZYES sınav sonuçları açılandı mı? ÖZYES sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar...

ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında ÖZYES sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak.