‘Peygamber Sevdalıları’nın siyer yarışması devlet okullarında yapılacak: Hizbullah’a MEB desteği

Yayınlanma: 09.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.02.2025 - 07:36

Terör örgütü Hizbullah’a fikri ve eylemsel yakınlığı ile dikkat çeken Peygamber Sevdalıları Platformu (PSP), Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda faaliyetlerini sürdürüyor. Platform, bugün Türkiye genelinde peygamberin yaşamını konu edinen “siyer yarışması” düzenleyecek. Platformun 2012’den beri sürdürdüğü ve “O’nu Oku O’nu Yaşa” sloganıyla düzenlenen yarışmaya; 18 yaş altı çocuklar da dahil olmak üzere her yaştan katılım oluyor.

Platform, MEB’le 26 Kasım 2024’te protokol imzaladı. Söz konusu protokole göre; platform tarafından hazırlanan duyuru ve afişlerin MEB’e bağlı okulların panolarına asmasına, platformun okul binalarında yarışma düzenlemesine izin verildi. Protokolde okul müdürlüklerinin yarışmalar için konferans salonlarını ve derslikleri hazır bulundurması talimatı verilirken platformun belirlediği öğretim üyesi, araştırmacı, panelist, uzmanların da okullara girmesine de onay çıktı.

DÖRT FARKLI YAŞ GRUBU

Siyer yarışması dört farklı yaş grubu için farklı kategoride uygulanıyor. Buna göre; 4 ve 5’inci sınıf öğrencileri, 6 ve 7 ile 8’inci sınıf öğrencileri, lise öğrencileriyle 2009 ve sonrası doğumlu olanlar ve tüm yetişkinler olmak üzere düzenlenecek. Platformun sınav için açıkladığı iki kitap da Hizbullah’a yakın İdeal Eğitim Vakfı’na ait. 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için yazarlığını Hizbut Tahrir’e de yakın olan Feyzullah Zerey’in yaptığı “En Mükemmel Rehber Hz. Muhammed (Sav)” adlı kitap belirlendi. Diğer yaş grupları için ise vakfın komisyonunca hazırlanan “Beşir ve Nezir” adlı kitabı okuması istendi.

VEKİLDEN ZİYARET

Platformun geçen yılki sınavında da HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da çocukları ziyaret etmişti