‘Piyasaya köle, tarikata mürit yetiştiriliyor’

Yayınlanma: 23.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.06.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm tepkilere karşın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı yeni öğretim izlencesini uygulamaya koymasının ardından, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve meslek eğitim merkezlerinin (MESEM) izlencelerinde de değişikliğe gidiyor. Bakanlığın değişik için işverenlerden görüş aldığı ortaya çıktı.

Söz konusu öğretim izlence değişikliğini Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay, AKP iktidarının eğitimi sadece gerici değil, aynı zamanda piyasacı bir anlayışla geliştirmeye çalıştığını söyledi. Özbay, “Meslek liseleri, bakanlığın çocuk işçi bulma kurumuna dönüştüğünün göstergesidir. Burada hem piyasaya ucuz işgücü sağlamak, aynı zamanda toplumun büyük bir kesimini inançlar üzerinden istismar etmek hedefleniyor. Bakanlık, yoksul ailelerin çocuklarına ‘Sen yoksulsun. İşçisin sen, işçi kal’ diyor” ifadesini kullandı.

Eğitimci Nurcan Korkmaz ise “Bu müfredat değişikliği ile işverenlere daha fazla sermaye aktarılabilir. Çocuklar hiç okula gönderilmeyebilir. Eğitimin temeline gerici ve piyasacı anlayışı oturtmaya çalışıyorlar. İktidar, bu sistemle tarikatlara mürit, piyasaya köle yetiştiriyor” diye konuştu.