Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:29

Güncelleme: 30.07.2024 - 09:29

PMYO başvuru tarihi ve taban puanları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları gerçekleştiriliyor. Peki, PMYO başvurusu ne zaman bitecek? 2024 PMYO başvuru sonuç sorgulama...

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar, 23 - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?