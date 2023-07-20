Yayınlanma: 20.07.2023 - 15:59

Güncelleme: 20.07.2023 - 15:59

YKS sınavının sonuçlarının açıklanması beklenirken adaylar üniversitelerin taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Üniversite eğitimini Polislik bölümünde almak isteyen adaylar Polislik bölümünün puanlarını merak ediyor. Peki, Polislik için sıralama kaç olmalı 2023? Polis olmak için taban puan kaç? Polis okulu için ham puan gerekiyor mu? İşte ayrıntılar...

POLİSLİK TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR

Polislik Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) başvurabilmek için ham puanın 250 ve üzeri olması gerekmektedir. TYT sınavından 250 puan ve üzeri alan herkes PMYO'ya başvuru yapabilir. PMYO başvurusunun ardından adaylar sırasıyla ön sağlık, fiziksel yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat sınavlarına alınır. Bir sınavdan geçemeyen aday, diğer sınavlara girmeye hak kazanamaz.

POLİSLİK İÇİN HAM PUAN GEREKLİ Mİ?

kadimhukuk.com.tr’de yer alan bir bilgilendirme içeriğinde polislik için TYT türünden en az 250 ham puan alınmış olması gerekiyor. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80'i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almak gerekiyor.

POLİSLİK TABAN TAVAN PUANI KAÇ 2023?

Polislik 2023 taban puanı 250 olmalı. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için ise 200 puan olmak gerekiyor.

Yıllara göre PMYO taban puanları aşağıdaki gibidir:

2017

260 ham puan

2018

260 ham puan

2019

250 ham puan

2020

Alım Yapılmadı

2021

250 ham puan

2022

250 ham puan

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için; KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puanın en az % 80'ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

ı) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,