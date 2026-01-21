Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 33. Dönem POMEM kapsamında toplam 10 bin öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Dün başvuruları sona eren 33. Dönem POMEM için sonuçların açıklanıp açıklanmadığı ve ne zaman duyurulacağı ise merak konusu oldu. Peki, POMEM 33. Dönem başvuru sonuçları açıklandı mı? POMEM 33. Dönem sınavı ne zaman? İşte, ayrıntılar...

POMEM 33. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi, 33. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçlarını henüz ilan etmedi. Bir önceki dönemde başvurular 21 Kasım – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 11 Aralık’ta açıklanmıştı. Sürecin benzer şekilde ilerlemesi halinde, yeni dönem ön başvuru sonuçlarının 22 Ocak tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.

POMEM 33. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

33. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar, sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden sorgulayarak öğrenebilecekler.

POMEM 33. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

33. Dönem POMEM sınav tarihi henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.