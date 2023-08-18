POMEM mülakatı ne zaman? 30.Dönem POMEM mülakat sınav yerleri açıklandı mı?

Yayınlanma: 18.08.2023 - 17:07

Güncelleme: 18.08.2023 - 17:07

30. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) mülakat sınav tarihleri Polis Akademesi tarafından açıklandı. Mülakata girecek olan adaylar POMEM sözlü mülakatın olacağı tarihi ve sınav giriş belgesi sorguluyor.

POMEM MÜLAKATI NE ZAMAN?



30. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yaparak öğrenecekler.

POMEM MÜLAKAT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

30. dönem POMEM mülakat sınav yerleri açıklandı.

POMEM FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR TALİMATLARI

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az üç metre genişlikte olur. Fiziki Yeterlilik Parkuru ölçülerek önce etaplarda yerleştirilecek aletlerin yerleri tespit edilerek bantlar yapıştırılır.

Yapılacak hareketlerle ilgili olarak,

Aday "başla" komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlar. Parkurda yer alan etaplar:

1) Sıçrama tahtası etabı

2) Lastik içerisinden geçme etabı

3) Ağırlık taşıma etabı

4) Sağlık topuna dokunma etabı

5) Takla atma etabı

6) Slalom koşu etabı

7) Engel etabı

8) Adayın başlangıç çizgisinden geçmesiyle birlikte skorboardda çalışmaya başlayan kronometre, adayın bitiş çizgini geçmesiyle durur.

9) Fiziki Yeterlilik Parkuru içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenir.

10) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziki yeterlilik parkuru sınavını tekrar yapmasına izin verilmez.

11) Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlanır.

12) Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılır.

POMEM POLİS ALIM SÜRECİ



30. dönem POMEM sınavına katılan adaylar, sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Yapılan Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı'nı geçen adaylar hak kazanır.