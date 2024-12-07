Prof. Dr. Gözütok, ‘Türk sosyal hayatında aile’ dersinin kitabını Cumhuriyet’e değerlendirdi

Yayınlanma: 07.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2024 - 07:38

Eğitim uzmanı Prof. Dr. F. Dilek Gözütok, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), ortaöğretim kademesinde seçmeli ders olarak gösterdiği “Türk sosyal hayatında aile” dersine ilişkin gazetemize konuştu. Derste aile kurumunun din üzerinden anlatılmasını eleştiren Gözütok, “21. yüzyılda, ailenin konu edildiği bir derste toplumsal cinsiyet eşitliği, empati, sorun çözme, eşit ve kamusal eğitim hakkı, çalışma hakkı gibi konular ve beceriler öğretilmelidir” dedi.

“Türk ailesinde her dönemde kadının değerli ve erkekle eşit olduğu söylenmiş” diyen Gözütok, şu ifadeleri kullandı: “Ülkeyi yönetenlerin ‘kadın ve erkeğin eşit olmadığını haykırması’ ve ‘İstanbul Sözleşmesi’nden bir kararname ile çıkıldığı’ gibi sorunlar hiç yokmuş gibi MEB, bir hayal âleminde yaşamakta.”