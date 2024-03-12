Prof. Ioanna Kuçuradi’den felsefe eğitimi üzerine öneriler: 'Öğretmenlik bakılacak yeri göstermektir'

Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, Kültür Üniversitesi’nde düzenlenen “Etik ve İnsan Hakları Bilgisinin Yaşamımızdaki Yeri’’ başlıklı söyleşiye katıldı.

Figen Atalay
Yayınlanma: 12.03.2024 - 04:00
Prof. Ioanna Kuçuradi’den felsefe eğitimi üzerine öneriler: 'Öğretmenlik bakılacak yeri göstermektir'
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Söyleşinin moderatörlüğünü rektör yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçioğlu yaptı. Ezberci eğitimin, eğitim hakkının ihlali olduğunu söyleyen Kuçuradi, “Öğretmenlik ‘Şuraya bak’ demektir. Bakılacak yeri göstermektir. Öğretmen insanın kaderini değiştirir” dedi.

‘KÜÇÜK YAŞTA BAŞLANMALI’

Çoğu ülkelerin okullarında felsefenin ya ders olarak sürekli görmezlikten gelindiğini ya da giderek bir kenara itildiğini, milyonlarca öğrencinin felsefe kavramından hiçbir şey anlamadığını, felsefe eğitiminin mümkün olan en küçük yaşlarda başlaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kuçuradi, şöyle devam etti:

“Problem gören ve belirli durumlarda yapılması gerekeni gören bakış, uygun bir antrenmanla, uygun bir eğitimle, çeşitli derecelerde kazanılabilecek bir bakıştır. Böyle bir bakışı kazandırmaksa, yine böyle bir bakışın sağladığı temel üzerinde ve bir bütün olarak planlanmış eğitimden ve en başta felsefe eğitiminden beklenebilir. Kişinin öğrendikleriyle kendi yaşadıkları arasında bağlantı kurabilmesine yardımcı olmayı ve problem görebilen bir göz kazandırmayı amaçlayan felsefe eğitimi, yaşadığımız bu ve bu gibi sorunların üstesinden olabildiğince gelmemizi sağlayabilecek en önemli yol olarak görünüyor–belki de tek sağlam yol."


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