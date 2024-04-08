Proje okullarının yönetici atamaları valiliklere bağlandı: 'Ya İmam Hatip'e ya özele'

Yayınlanma: 08.04.2024 - 11:36

Güncelleme: 08.04.2024 - 11:36

MEB, geçen Mart’ta “2024 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları”na yönetici görevlendirilmesine ilişkin bir kılavuz yayınlamıştı. Görevlendirme sonuçları ise 1 Nisan’da açıklandı. MEB, açıklamasında “özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları”ndaki 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme yapıldığını ve 2 bin 197 yönetici kadrosu için görevlendirmelerin de “MEB’e Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği” çerçevesinde valiliklerce yapılacağını duyurdu. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitimci Özgür Bozdoğan “4 bin 400’e yakın proje okulu vardı. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 20’si sınav puanıyla bu okullara yerleşiyordu. 2 bin 197 okul proje kapsamından çıkarılıp, atamaları valiliklere bırakıldı. Siz bir okulun atama yetkisini bakanlıktan, valiliğe devrettiğinizde bu durum; mevzuat olarak bu okulların ‘proje okulu’ olma kapsamından çıkarılması olarak yorumlanıyor” dedi.

‘2 BİN 197 OKUL SINAVLA ALAMAYACAK’

2 bin 197 tane proje okulunun artık sınavla öğrenci alamayacağını kaydeden Bozdoğan, “Öğrenciler, sınavla gidebileceği okul sayısı azaltıldığı için kontenjanları az olan İmam Hatipleri ya da özel okulları tercih etmek zorunda kalacaklar. Şu anki uygulamaya göre sınavla liselere yerleşmek isteyen öğrenciler sıkıntı içerisine girecek” ifadelerini kullandı. Bozdoğan, “MEB’e ‘Bu okullar sınavla öğrenci almaya devam edecek mi?’ diye sorduk. Bize geri dönüş olmadı. Konuyla ilgili açıklama bekliyoruz. Türkiye’nin geleceği açısından düşündüğümüzde bu çok önemli mesele” diye konuştu.

BELİRSİZLİK SON GÜN DE SÜRDÜ

Atamalara ilişkin tercih süreci de dün tamamlandı. Söz konusu okullar tercih listesinde bulunmadı. Eğitimci Bozdoğan, "Proje okulu kapsamından çıkarılan ve yöneticilerinin valiliklerce atanacağı belirtilen okullar valilik görevlendirmesi tercih listesinde görünmüyor. Bu okulların yöneticilerinin görev süresi bir yıl uzatıldıysa bu durumda proje okulu statüsünü sürdürüyorlar demektir" dedi. Söz konusu okullara ilişkin süreç belirsizliğini korumasına karşın yetkililerden açıklama gelmemesi ise dikkat çekti.