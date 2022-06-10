SADAT okulların içine giriyor: Nevzat Tarhan'dan öğretmenlere seminer

10 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Suikast ve gayri nizami harp eğitimi veren, İslam ülkeleri arasında savunma işbirliği oluşturmayı hedefleyen SADAT’ın eski hissedarlarından, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in itiraflarında “SADAT’ın psikolojik harp uzmanı” olarak bahsettiği Nevzat Tarhan, bu kez Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) programından çıktı.

Programa göre Tarhan öğretmenlere, “Zor durumların yönetimi, mesleki doyum, bilgelik psikolojisi, bilimsel liderlik, değişen dünya ve eğitimi” semineri verecek. Eğitim programına tepki gösteren Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “Genel olarak bilimsel ve evrensel dünyadan kopuk, ‘yerli ve milli’ bir yetiştirme programı oluşturulmuş. Bu mesleki gelişim programı, bilimden ve gerçeklikten kopuk, kuşku ve tedirginlik yaratan bir program olacak” dedi.

Kurul, şunları kaydetti: “Seçilen kişiler, başlıklar ve bir bütün haliyle bu program, mesleki gelişimin değil, iktidarın kendisini var kılma, rejim inşa etme çabalarının, uygulamalarını kurumlaştırma girişimlerinin tam bir kanıtı oldu.”