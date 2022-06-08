SADAT, Kılıçdaroğlu’na 1 milyon TL’lik tazminat davası açtı
SADAT, avukatları aracılığıyla CHP lideri Kemal Kılıdaroğlu’na 1 milyon TL’lik manevi tazminat açtı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a sürpriz ziyarette bulunmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen haftalarda İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitmişti. Kılıçdaroğlu'na çok sayıda CHP'li vekil de eşlik etmişti.
Burada bir açıklama yapan CHP lideri, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" diye konuşmuştu. Seçim güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" ifadelerini kullanmıştı.
1 MİLYON TL TAZMİNAT DAVASI
SADAT, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon lira tazminat davası açtığını duyurdu.
Dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yer verilerek "Çok ağır ithamlarda bulunmak suretiyle müvekkil şirketin kişilik hakkına saldırı gerçekleştirilmiştir” denildi.
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