Sendikalı öğretmene mülakat engeli

Yayınlanma: 04.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan Adana Eğitim İş 1 No’lu Şube Başkanı Hatice Hazar, “Mülakat bir emek hırsızlığıdır. Tercih yapabilmek için alınması gereken puan en az 60 olduğu yerde, sınavdan 81 almasına karşın üyemize 58 vermek, tercih hakkının gaspıdır” dedi.

Sözlü atama ve sözlü sınavların iptali için Eğitim-İş olarak açtıkları davaların Danıştay nezdinde reddedildiğini anımsatan Hazar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakan Yusuf Tekin’e soruyoruz. ‘Mülakat gibi mülakat’tan kastınız bu muydu? Yazılı sınavı 81 olan birine 58 vererek hakkını gasp etmek miydi?”

