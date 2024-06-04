Sendikalı öğretmene mülakat engeli
İktidarın söz verdiği halde kaldırmadığı mülakat sistemi, yurttaşları mağdur etmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18 Şubat’ta yaptığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’ndan 81 puan alan Eğitim-İş üyesi H.K., mülakat sınavından 58 alarak elendi.
Cumhuriyet’e konuşan Adana Eğitim İş 1 No’lu Şube Başkanı Hatice Hazar, “Mülakat bir emek hırsızlığıdır. Tercih yapabilmek için alınması gereken puan en az 60 olduğu yerde, sınavdan 81 almasına karşın üyemize 58 vermek, tercih hakkının gaspıdır” dedi.
Sözlü atama ve sözlü sınavların iptali için Eğitim-İş olarak açtıkları davaların Danıştay nezdinde reddedildiğini anımsatan Hazar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bakan Yusuf Tekin’e soruyoruz. ‘Mülakat gibi mülakat’tan kastınız bu muydu? Yazılı sınavı 81 olan birine 58 vererek hakkını gasp etmek miydi?”
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