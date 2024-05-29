Dervişoğlu'ndan 'sokak hayvanları' açıklaması: Bu sorumluluğu kim ölsün diye sorarak üzerinizden atamazsınız

Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:54

Güncelleme: 29.05.2024 - 11:25

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu, yeni anayasa tartışmalarına değinerek ''2018'den beri bu milletin başına tek adamlığı siz bela ettiniz. Ayrıca neden şikayet edersiniz ki? Bizleri hayatımızın baharında zindanlara gönderen askeri darbeler sizleri saraylara taşıdı. Yürürlükte olan 1982 anayasasında vesayet yok değil, elbette var. Var ama askeri yönetimlerin vesayetinden ziyade, yaptığınız anayasa değişikliklerinden kaynaklı olarak Recep Tayyip Erdoğan vesayeti var. Gelin, doğru bir iş yapmak isterseniz biz hazırız. Bu anayasadan bütün vesayetlerin izlerini birlikte silelim. İşe de Tayyip Erdoğan vesayetini kaldırmakla başlayalım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye adlandırılan Tayyipizm'den Türkiye'yi el birliğiyle kurtaralım'' çağrısını yaptı.

Dervişoğlu, 2023-2024 sezon şampiyonu olan Galatasaraya tebriklerini ileterek ''Türkiyeyi yönetenler sporu da bir seyir zevki olmaktan çıkarmış onu da bir düşmalık haline getirmişlerdir. Federasyonun ve hakemlerin konuşulmadığı bir tek hafta geçmemiş. Buna rağmen hiç bir istifa gelmemiş görevlerine pişkinlikle devam etmişlerdir'' dedi.

Müsavat Dervişoğlu yapmış olduğu Yeni anayasayla başlayan sarayın yeni entrikaları malumunuz 'etki ajanlığı' ile devam etti. 22 yıllık iktidarlarının bilançosu ortada olanlar inatla gündeme tutumaya çalıştıkları sivil anayasa tartışmasını 27 Mayıs gününe bağlamışlardır.yoksulluk yolsuzluk hukuksuzluk ve adaletsizlik anayasadan değil yönetim anlayışından kaynaklanıyor.

''HAYVANLARLA ÇOCUKLAR ARASINDA TERCİH YAPMADIK''

Dervişoğlu sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalara ilişkin 'Yüzyıllardır hayvanlara merhamaet gösteren şefkatli bir millet olarak hayvanlarla çocuklar arasında bir tercih yapmadık. Bir sene içinde yüzde 70'inin kısırlaştırabilmek mümkündür. Bu işten el birliğiyle sorumlusunuz. Bu sorumluluğu topluma kim ölsün diye sorarak üzerinizden atamazsınız'' ifadelerini kullandı.

''KİMİN KİME OPERASYON YAPTIĞI BELLİ DEĞİLDİR''

İYİ Parti lideri Dervişoğlu Emniyette yapılan operasyonlara ilişkin ''Kollukta kimin kime operasyon yaptığı belli değildir. Hangi tarikat, hangi cemaat derken emniyet ve jandarma İçişleri'nden alınıp neredeyse Diyanet'e bağlanacak seviyeye gelmiştir'' açıklamasında bulundu.