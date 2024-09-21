Şeriat isteyen müdürün, öğretmenin kapısını kırmasına eğitimcilerden sert tepki

Yayınlanma: 21.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.09.2024 - 04:00

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu müdürü E.K.K’nin öğrenci velilerine “Başı açık öğrenci istemiyorum” dediği konuşmasını Cumhuriyet gazetesi ortaya çıkarmıştı. Aynı müdür şimdi de kendi okulundaki kadın müdür yardımcısı D.K.’nin kapısını “kilitli olduğu ve tuvaletlere girişi engellediği gerekçesiyle” kırdı.

Olay, müdür yardımcısı tarafından kaydedilirken okul müdürü E.K.K., soruşturma kapsamında açığa alındı. Yaşananları Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak şunları söyledi: “Bu kişinin ilk eylemi değil. Zamanında gerekli işlemler yapılsa bu olay yaşanmazdı. Başkası yapsa kişi hakkında hem ‘kamu malına zarar vermek’ hem de ‘eğitimciye yakışmayan davranış’ gibi maddelerden işlem yapılırdı. Soruyorum, bu zorbayı kim koruyor? Bu vandalları hangi kriterlerle seçiyorsunuz? Yaşanan olayda bu kişi kadar Milli Eğitim Bakanı ve il milli Eğitim müdürü de suçlu.”

ÇARPICI İDDİALAR

Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar çarpıcı iddialarda bulundu. İddialara göre okula tayin olan müdür yardımcısının Atatürkçü düşünce yapısında ve başı açık olması müdür E.K.K.’de rahatsızlık yarattı. Müdür yardımcısını istifa ettirmeyi kafaya koyan zorlayan E.K.K., müdür yardımcısı D.K. ile tayin edildiği günden iletişime geçerek “okulda uyumlu bir ekip ile çalıştığını, kendisinin eski okul ile ilişiğini kesmemesini” tavsiye etti. Baskıcı tavrına sonrasında da devam eden müdür, müdür yardımcısına odasından çıkmamasını söyledi. İddiaya göre müdür yardımcısını sık sık odasına çağıran müdür, “Ben kıyafet konusunda takıntılı biriyimdir, sizin kıyafetinize de taktım. Okuldan ayrılmanız durumunda mutlu olurum” ifadelerini kullandı. Daha sonra müdür yardımcısına ilk olarak penceresiz bir oda verildi. Daha sonra da müdür yardımcısına içerisinde tuvalet olan başka bir oda tahsis edildi. Müdür, okulda başka tuvalet olmasına karşın bu tuvaletin öğretmenler tarafından kullanılması yönünde karar verdi.

‘HERKES BİLİYOR!’

Konu, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yansıdı. Ardından bu kez de müdür yardımcısına revir olarak kullanılan içinde yatak, buzdolabı ve yardım eşyaları olan bir oda verilmek istendi. Eşyaların çıkarılacağı sözünü veren müdür, sözünde durmadı. Müdür yardımcısının “Oda boşaltılmadan mevcut odamı boşaltmam” demesi üzerine de içinde tuvalet olan odanın kapısı müdür tarafından kırıldı. Bu yaşananları personelin de bildiği başka öğretmen ve yöneticilere de bu gibi davranışlarda bulunulduğu belirtildi. Öte yandan olay sonrası müdürün yakın çevresine “Cumhurbaşkanı dışında siyasi çevreden herkes beni aradı ve tebrik etti’ dediği de iddia edildi.