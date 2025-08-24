

İlkokul 1. sınıf şubeleri ile öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri sistem üzerinden belirlenecek. Peki, Sınıflar ne zaman belli olacak? MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?



2025 MEB SINIF BELİRLEME KURA ÇEKİMİ TARİHİ: SINIFLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimini 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirmişti.

2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılacak çekilişin de benzer bir tarihte yapılacağı düşünülüyor. Kura çekimi, e-Okul sistemi üzerinden tamamen otomatik ve şeffaf bir şekilde yapılacak.



2025 SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, 1. ve 5. sınıf şube belirleme sonuçlarının e-Okul sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Veliler, e-Okul platformuna giriş yaparak çocuklarının şube ve öğretmen bilgilerine kolayca ulaşabilecek.

Sonuçların açıklanma tarihi, okulların açılışına yakın bir dönemde olduğu için velilerin ve öğrencilerin bu süreci yakından takip etmesi önem taşıyor. MEB’in resmi internet sitesi ve e-Okul sistemi, sonuçların duyurulacağı ana platformlar olacak.