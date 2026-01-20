Sömestr tatilinin ilk günlerine girilirken öğrenciler ve veliler, okulların hangi tarihte yeniden açılacağını araştırmaya başladı. Peki, Sömestr tatili ne zaman bitiyor? 15 tatilin bitmesine kaç gün kaldı?
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Cuma günü karnelerin dağıtılmasının ardından resmi olarak 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayan yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak. Okulların açılmasına 12 gün kaldı.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
Okullarda eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü 2. dönem karnelerinin dağıtılması ile sona erecek.